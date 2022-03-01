Курбан Бердыев о слабых результатах «Тобола» на УТС: «Некоторые тренеры умышленно расценивают контрольные игры как большую нагрузку»

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев рассказал о важности, фаворите и о готовности соперника к Суперкубку Казахстана.

– Любой кубок, как и чемпионат – это престижный турнир. Отношение к нему самое серьезное. Каждый кубок, каждый финал – это новый вызов. Я знаю, что «Тобол» очень сильно укрепился. Завтра предстоит хорошая игра.

– У «Тобола» на сборах были не самые лучшие результаты на сборах. Может ли это расслабить вашу команду перед очной встречей?

– Не может, потому что сборы есть сборы, на них наигрываются разные варианты. Более того, ребята играют под большой нагрузкой. Некоторые тренеры умышленно расценивают контрольные игры как большую нагрузку, а не как матч. Результаты сборов ни о чем не говорят.

– В межсезонье один из новичков «Кайрата» сказал, что вы хотите привить команде стиль игры «Манчестер Сити». Что имеется в виду под этим?

– Не буду комментировать эти слова, это несерьезно. Вы меня правильно поймите, раз это пресс-конференция перед матчем Суперкубка, я буду отвечать на вопросы по игре, а не комментировать чьи-то слова или слухи.

– Кого вы считаете фаворитом завтрашнего матча?

– Я думаю, что фаворита нет. Примеров много, когда в финале Кубка и Суперкубка выигрывают слабые команды.

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