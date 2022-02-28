Матч за Суперкубок обслужит бригада во главе с Данияром Сахи

Теги Кайрат Тобол Артем Кучин Данияр Сахи Юрий Тихонюк Sports.ru - Казахстан OLIMPBET-Суперкубок Республики Казахстан Спорт Казахстана

Портал Meta-ratings.kz сообщил, что матч за Суперкубок Казахстана обслужит бригада во главе с Данияром Сахи из Кызылорды.

Помогать ему будут Илашбек Орынбаев и Юрий Тихонюк, а Артем Кучин будет отвечать за VAR.

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