Матч за Суперкубок обслужит бригада во главе с Данияром Сахи

Портал Meta-ratings.kz сообщил, что матч за Суперкубок Казахстана обслужит бригада во главе с Данияром Сахи из Кызылорды.

Помогать ему будут Илашбек Орынбаев и Юрий Тихонюк, а Артем Кучин будет отвечать за VAR.

«Кайрат» и «Тобол» сыграют 2 марта на «Астана Арене».

«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах

Самый критикуемый защитник РПЛ Виктор Васин перешел в «Кайрат»: по слухам, за 33-х летнего игрока отдали 100 тысяч евро

Главный тренер Dar Team Азиз Разыев: феномен Рахмонова, секретное слово Рафикова и подготовка Алмабаева с Жумабековым