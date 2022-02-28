Матч за Суперкубок обслужит бригада во главе с Данияром Сахи

Портал Meta-ratings.kz сообщил, что матч за Суперкубок Казахстана обслужит бригада во главе с Данияром Сахи из Кызылорды.
Помогать ему будут Илашбек Орынбаев и Юрий Тихонюк, а Артем Кучин будет отвечать за VAR.
«Кайрат» и «Тобол» сыграют 2 марта на «Астана Арене».
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