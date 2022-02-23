Новичок «Кайрата» Жалолиддинов: «Для меня большая честь работать под руководством такого тренера, как Курбан Бекиевич»

Узбекский новичок «Кайрата» Жасур Жалолиддинов дал интервью клубной пресс-службе.

– Привет Жасур! Ты недавно стал игроком «Кайрата». Как тебя встретил коллектив? Кто помогает освоиться? И с кем чаще всего ты сейчас общаешься?

– Здравствуйте. Коллектив встретил меня очень тепло, за что я очень сильно благодарен. Я не ожидал настолько теплого приема от команды. В первые дни больше всех помогал освоиться в команде Еркебулан Сейдахмет, но сейчас я уже со всеми выстроил прекрасные отношения.

– Кто из одноклубников по работе на тренировках удивил тебя больше всего?

– Сложно выделять кого-то. Вся команда работает на высоком уровне и очень серьезно готовится к наступающему сезону. Если уж нужно выделить кого-то, то я назову Маки и Яцека.

– Как тебе работа под руководством Курбана Бердыева?

– Для меня большая честь работать под руководством такого тренера, как Курбан Бекиевич. Не всем игрокам по ходу карьеры удается поработать с таким специалистом как он. С самого первого дня в расположении клуба, каждый день я открываю что-то новое для себя. Определенно, предстоящий сезон будет очень полезен для меня.

– Перед «Кайратом» всегда стоит одна задача – побеждать всегда. Ставил ли ты перед собой какие-то индивидуальные цели на грядущий сезон?

– Конечно я знал всегда какого уровня такая команда как «Кайрат» и какие цели ставятся перед командой каждый год. Я не ставлю перед собой индивидуальных целей. Цели команды – мои индивидуальные цели!

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