Курбан Бердыев: «Трансфер Васина – решение руководства клуба»

Главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев рассказал о готовности команды к Суперкубку Казахстана и о трансферной кампании алматинцев.

– Есть небольшие неприятные ситуации. Некоторые ребята не готовы. Всё решим завтра. Все приехали на матч, посмотрим.

– Один из единственных трансферов в это межсезонье – Виктор Васин. Был ли это ваш выбор?

– Нет, это решение руководства клуба. Мы были заинтересованы в центральном защитнике. Предлагали разные варианты, из которых в итоге выбрали Васина.

– Насколько мы понимаем, Артур Шушеначев остается в команде?

– Я не могу однозначно сказать, что он никуда не уйдет. Трансферное окно в некоторых странах еще не закрыто.

– Были слухи о том, что Айбол Абикен не хотел покидать «Кайрат», но он якобы не вписывался в ваш игровой стиль, поэтому покинул клуб.

– То, что вы сказали – это неправда. Я ему говорил, что он хороший футболист, не знаю откуда вы все это берете. Все что касается не только Абикена, но и остальных – это стратегическая политика клуба, которая дает дорогу молодым. Финансовый бюджет клуба безусловно был сокращен. Некоторые ребята согласились с понижением зарплаты – они остались, а те, кто не согласились – ушли.

– Будет ли «Кайрат» с таким составом бороться за высокие цели?

– Однозначно. Даже с той молодежью, которая у нас есть, цели в этом году не изменились.

«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах

Таксист из октагона: боец Naiza Сапаргалиев дрался по два раза в день, таксовал вместо тренировок, а сейчас устраивает яркие шоу

Стадион «Астана Арена» открыли в 2009-м: на церемонию приехали Шевченко, Каладзе и Хасан Шаш (обещали итальянский «Милан»), а матч открытия судил Коллина