Мария Агапова хочет нокаутировать Мороз

Казахстанка Мария Агапова планирует нокаутировать Марину Мороз в бою, который состоится 5 марта.

«Я хочу действовать так же, как в своем последнем бою – начать неспеша и заставить ее раскрыться, – сказала Агапова в интервью The Allstar. – Конечно, когда мы начнем биться, она будет на 100 процентов готова и сильна. Но шаг за шагом я заставлю ее устать и нокаутирую».

«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах

Самый критикуемый защитник РПЛ Виктор Васин перешел в «Кайрат»: по слухам, за 33-х летнего игрока отдали 100 тысяч евро

Главный тренер Dar Team Азиз Разыев: феномен Рахмонова, секретное слово Рафикова и подготовка Алмабаева с Жумабековым