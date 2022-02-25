Мария Агапова про бой с Мороз: «Мы же бойцы, а не две балаболки»

Боец UFC из Казахстана Мария Агапова в интервью Советскому спорту рассказала о том, как возник бой с Мариной Мороз:

– Это я ее вызвала, она сидела и болтала про меня в интервью, а я одержала победу в бою и кинула Марине вызов. Чего она болтала двадцать минут? Если я тебе не нравлюсь, то давай пойдем и подеремся. Что это было? Она не вызвала меня на бой, а просто вылила на меня сплетни. Если я тебе не нравлюсь, то давай не болтать, а драться. Мы же бойцы, а не две балаболки

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