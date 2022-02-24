Айдар Махметов сделал прогноз на бой Агапова – Мороз

Боец из Казахстана Мария Агапова проведет свой четвертый бой в UFC. Соперница – украинка Марина Мороз, которая обливала Марию грязью.

Своим прогнозом с газетой «Время» поделился казахстанский боец и эксперт в мире ММА Айдар Махметов:

«Агапова сейчас на подъеме. В целом ее шансы на победу более предпочтительные. Она более злая и жесткая. И физически посильнее украинки. Но недооценивать Мороз я бы не стал. Она может собраться и биться до конца. К тому же у Маши есть проблемы с функционалкой. Вторую часть поединка она хуже проводит. Если подтянет этот компонент, то, думаю, по очкам победит. А может, и досрочно, где-то во втором раунде. Я ставлю 60 на 40 в пользу Агаповой»

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