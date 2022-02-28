Казахстанцы выиграли 4 золота на турнире Кубок Странджа

Сборная Казахстана по боксу завоевала 17 медалей на международном турнире Кубок Странджа!

В копилке сборной Казахстана 4 золотые, 4 серебряные и 9 бронзовых наград.

Чемпионами турнира стали:

Махмуд Сабырхан (54 кг)

Сагындык Тогамбай (86 кг)

Назым Кызайбай (50 кг)

Валентина Хальзова (70 кг)

Серебряные призеры:

Дамир Абдикадыр (51 кг) Дулат Бекбауов (67 кг)

Дина Жоламан (54 кг) Ляззат Кунгейбаева (+81 кг)

Бронзовые медали на счету:

Санжар Ташкенбай (48 кг)

Тимур Кабдешов (51 кг)

Абзал Серик (63,5 кг)

Абзал Куттыбеков (92 кг)

Нурлан Сапарбай (+92 кг)

Римма Волосенко (60 кг)

Дарига Шакимова (66 кг)

Надежда Рябец (75 кг)

Анастасия Баязитова (81 кг)

Общий медальный зачёт:

1. Узбекистан — 6-0-1 (7)

2. Россия — 5-5-11 (21)

3. Казахстан — 4-4-9 (17)

4. Болгария — 3-4-5 (12)

5. Индия — 2-0-1 (3).

В командном зачете Казахстан финишировал в топ-3 в обоих направлениях. Но, если Узбекистан у мужчин был вне зоны досягаемости, то Россию, которая победила среди женщин, можно было достать.

Медальный зачёт среди мужчин:

1. Узбекистан – 6-0.

2-3. Россия и Казахстан – по 2-2.

4. Болгария – 1-4.

5. Украина – 1-3.

6. Дания – 1-0.

7. Германия – 0-2.

Медальный зачёт среди женщин:

1. Россия – 3-3.

2. Казахстан – 2-2.

3-5. Ирландия, Индия и Болгария – по 2-0.

6. Алжир – 1-1.

7-11. Сербия, Германия, Панама, Италия, Украина и Литва – по 0-1.

1. Узбекистан — 6-0-1 (7)

2. Россия — 5-5-11 (21)

3. Казахстан — 4-4-9 (17)

4. Болгария — 3-4-5 (12)

5. Индия — 2-0-1 (3).

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