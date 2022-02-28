Казахстанцы выиграли 4 золота на турнире Кубок Странджа

Сборная Казахстана по боксу завоевала 17 медалей на международном турнире Кубок Странджа!
В копилке сборной Казахстана 4 золотые, 4 серебряные и 9 бронзовых наград.
Чемпионами турнира стали:
Махмуд Сабырхан (54 кг)
Сагындык Тогамбай (86 кг)
Назым Кызайбай (50 кг)
Валентина Хальзова (70 кг)
Серебряные призеры:
Дамир Абдикадыр (51 кг) Дулат Бекбауов (67 кг)
Дина Жоламан (54 кг) Ляззат Кунгейбаева (+81 кг)
Бронзовые медали на счету:
Санжар Ташкенбай (48 кг)
Тимур Кабдешов (51 кг)
Абзал Серик (63,5 кг)
Абзал Куттыбеков (92 кг)
Нурлан Сапарбай (+92 кг)
Римма Волосенко (60 кг)
Дарига Шакимова (66 кг)
Надежда Рябец (75 кг)
Анастасия Баязитова (81 кг)
Общий медальный зачёт:
1. Узбекистан — 6-0-1 (7)
2. Россия — 5-5-11 (21)
3. Казахстан — 4-4-9 (17)
4. Болгария — 3-4-5 (12)
5. Индия — 2-0-1 (3).
В командном зачете Казахстан финишировал в топ-3 в обоих направлениях. Но, если Узбекистан у мужчин был вне зоны досягаемости, то Россию, которая победила среди женщин, можно было достать.
Медальный зачёт среди мужчин:
1. Узбекистан – 6-0.
2-3. Россия и Казахстан – по 2-2.
4. Болгария – 1-4.
5. Украина – 1-3.
6. Дания – 1-0.
7. Германия – 0-2.
Медальный зачёт среди женщин:
1. Россия – 3-3.
2. Казахстан – 2-2.
3-5. Ирландия, Индия и Болгария – по 2-0.
6. Алжир – 1-1.
7-11. Сербия, Германия, Панама, Италия, Украина и Литва – по 0-1.
1. Узбекистан — 6-0-1 (7)
2. Россия — 5-5-11 (21)
3. Казахстан — 4-4-9 (17)
4. Болгария — 3-4-5 (12)
5. Индия — 2-0-1 (3).
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