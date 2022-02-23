Алимханулы получил соперника в титульном бою

WBO(World Boxing Orgnization) постановила командам Жанибека Алимханулы и мексиканца Хайме Мунгии договориться о бое за титул временного чемпиона мира в среднем весе.

На переговоры дается не более 10 дней, дальше будут промоутерские торги с минимальной ставкой в $200 000.

На данный момент мексиканец возглавляет рейтинг WBO, Алимханулы идет вторым.

Чемпион мира в этой категории Деметриус Андраде поднимется во второй средний вес для боя за временный титул, но пока не теряет полноценный пояс в среднем.

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