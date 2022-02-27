Казахстанец Бекболат одержал победу на турнире Alash Pride в Шымкенте

В Шымкенте прошел турнир Alash Pride, где в главном бою встретились казахстанец Мукагали Несипбай (6-0-1) и азербайджанец Байрам Шаммадов (8-3).

Бой прошел всю дистанцию, победу единогласным решением судьи отдали гостю. Таким образом, Мукагали потерпел первое поражение в проф карьере.

Зато в соглавном бою другой казахстанец Рауан Бекболат (6-3-2) уже на первой минуте ударом в корпус нокаутировал чемпиона Азербайджана по ММА Кенана Шамилли (2-0).

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