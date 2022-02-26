Шина, Касым, Видмон в заявке «Актобе» на сезон-2022

Теги высшая лига Казахстан Актобе Саша Стаменкович Юрий Логвиненко Виталий Балашов Никита Маляров Шина Дмитрий Шомко Артурас Жулпа Стас Покатилов Темирлан Ерланов Джоаким Адукор Юго Видмон Адильхан Танжариков Рустам Темирхан Алибек Касым Мате Црнчевич Ескендир Кыбырай Рамазан Оразов Арман Кенесов Алишер Ажимов Максим Самородов Sports.ru - Казахстан ПФЛК Евгений Ситдиков Спорт Казахстана

ПФЛК опубликовал заявку «Актобе» на сезон-2022 в КПЛ.

Заявка «Актобе» на сезон 2022*

Вратари: Стас Покатилов, Саша Стаменкович (Сербия), Евгений Ситдиков;

Защитники: Алибек Касым, Алишер Ажимов, Ескендир Кыбырай, Рустам Темирхан, Юрий Логвиненко, Адильхан Танжариков, Дмитрий Шомко, Темирлан Ерланов;

Полузащитники: Максим Самородов, Юго Видмон (Франция), Мате Црнчевич (Хорватия), Рамазан Оразов, Арман Кенесов, Джоаким Адукор (Гана), Артурас Жулпа (Литва), Никита Маляров (Россия);

Нападающие: Виталий Балашов (Украина), Шина (Бразилия).

*До 24 апреля возможны изменения. Амплуа условны, каждый полевой может сыграть на любой позиции.

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