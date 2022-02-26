Шина, Касым, Видмон в заявке «Актобе» на сезон-2022

ПФЛК опубликовал заявку «Актобе» на сезон-2022 в КПЛ.
Заявка «Актобе» на сезон 2022*
Вратари: Стас Покатилов, Саша Стаменкович (Сербия), Евгений Ситдиков;
Защитники: Алибек Касым, Алишер Ажимов, Ескендир Кыбырай, Рустам Темирхан, Юрий Логвиненко, Адильхан Танжариков, Дмитрий Шомко, Темирлан Ерланов;
Полузащитники: Максим Самородов, Юго Видмон (Франция), Мате Црнчевич (Хорватия), Рамазан Оразов, Арман Кенесов, Джоаким Адукор (Гана), Артурас Жулпа (Литва), Никита Маляров (Россия);
Нападающие: Виталий Балашов (Украина), Шина (Бразилия).
*До 24 апреля возможны изменения. Амплуа условны, каждый полевой может сыграть на любой позиции.
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