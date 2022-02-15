Дмитрий Шомко: «По поводу стычек? Был небольшой инцидент с моим участием, поскольку легионер много старался и пару раз заехал мне в нос»

Защитник сборной Казахстана по футболу Дмитрий Шомко прокомментировал товарищеский матч против команды легионеров КПЛ (2:1).

— Мы воспринимали это как полноценный матч, для нас сейчас важно подойти в оптимальной форме к двум важным играм. Да, действительно, сейчас сыграли много молодых ребят, но не буду никого выделять, они все достойно проявили себя.

По поводу стычек? Был небольшой инцидент с моим участием, поскольку легионер много старался и пару раз заехал мне в нос. Никто не хотел уступать, мы представляем Казахстан, поэтому игра получилось такой.

Что касается матчей с Молдовой, мы хотим сыграть достойно и порадовать наших болельщиков только победой!.

Напомним, что сборной Казахстана предстоит сыграть переходные матчи в Лиге наций против Молдовы 24 марта (в гостях) и 29 марта (дома) 2022 года. Победитель пары сохранит место в дивизионе С, а проигравший будет выступать рангом ниже.

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