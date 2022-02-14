«Актобе» представил экс-игрока «Ротора» Малярова

Теги Ротор высшая лига Казахстан Актобе Никита Маляров Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Экс-хавбек «Ротора» Никита Маляров официально стал игроком «Актобе».

Контракт с 32-летним игроком заключен по итогам просмотра, в рамках которого Маляров забил гол «Кубани» и сыграл за команду легионеров в матче со сборной Казахстана.

Ранее полузащитник также играл за «Кубань», «Химки» и «Оренбург».

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