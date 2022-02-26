«Актобе» вышел в плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею

Вчера «Актобе» по буллитам проиграл «Снежным Барсам» (3:4). Несмотря на это, «Актобе» заработал один балл и гарантировал себе участие в кубковой части чемпионата.

В активе коллектива Михаила Шанцевого стало 52 балла, этот результат уже недосягаем для соперников из нижней части турнирной таблицы. Таким образом, «Актобе» стал шестым коллективом Лиги, заработавшим путевку в плей-офф.

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