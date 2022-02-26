Чемпионат Казахстана по хоккею. «Арлан» сыграет с «Темиртау», «Актобе» против «Снежных Барсов» и другие матчи

Сегодня пройдет очередной игровой день чемпионата Казахстана по хоккею.

Таблица здесь, статистика здесь.

«Арлан» – «Темиртау» – 13:00

«Актобе» – «Снежные Барсы» – 18:00

«Сарырка» – «Алматы» – 5:0 (техническое поражение)

ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

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