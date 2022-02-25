Чемпионат Казахстана по хоккею. «Актобе» против «Снежных Барсов»

Очередной игровой день чемпионата Казахстана по хоккею.

«Сарыарка» одержала техническую победу над «Алматы» (5:0).

«Актобе» – «Снежные Барсы» (20:00).

Время указано по Нур-Султану, таблица здесь.

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