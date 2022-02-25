«Астана» арендовала либерийского форварда Мохаммеда Камару

Журналист Ягыз Сабунджуоглу сообщил, что «Астана» арендовала у турецкого «Хатайспора» нападающего Мохаммеда Камару.

Отмечается, что соглашение предусматривает право выкупа 24-летнего игрока из Либерии за 1 миллион евро.

Статистика форварда здесь.

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