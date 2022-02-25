«Астана» подпишет экс-игрока «Брайтона» и «Фейеноорда» Ману (А. Кожахмет)

Журналист Айдын Кожахмет сообщил об интересе «Астаны» к нидерландскому вингеру Элвису Ману.

28-летний экс-игрок молодежной сборной Нидерландов ранее выступал за ряд клубов, в числе которых – «Брайтон» и «Фейеноорд».

«Но смущает один факт: за свою карьеру Ману ни в одном клубе не провел два полных сезона подряд. С кем бы он ни подписал контракт, в скором времени менял команду. Вот и последнее его место работы – болгарский «Лудогорец» – не стал держать его у себя дольше года», – пишет инсайдер.

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