Ильяс Хамзин: «Через пару боев можно и в Bellator»

Ильяс Хамзин поделился своими эмоциями сразу после победы на турнире лиги RCC: «Эмоции сейчас самые-самые, тяжелый соперник, чемпион мира, опытный. Даже в клетке провоцировал на эмоции, из-за этого и вспышки пропускал. Соперник не простой, и рад, что его прошел. Была и эмоциональная проверка, и психологическая. Он много чего говорил, но мы прошли.

Я чуть-чуть рвался драться, а он этого и ждал. В ближнем бою ему удобнее было. Были вспышки, что в ногах терялся, а также видел и все контролировал. Первая вспышка самая тяжелая была, где-то еще канвас надо менять.

Сборы в Таиланде сыграли большую роль в победе, потому что в борьбе он попытался, но ничего не получилось.

Петя советовал: дергать, дергать, вызывать, бить, брать и держать кисть, снизу сбоку пробивать. И сохранять хладнокровие.

Сейчас чуть-чуть отдохну и поеду помогать Ярославу Амосову, у него впереди первая защита титула, соперник кикбоксер, и для меня будет не тяжело имитировать его.

Я сейчас съезжу посмотрю Bellator, и, думаю, через боя два можно будет и туда зайти».

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