Ильяс Хамзин оказался тяжелее соперника

Боец ММА Ильяс Хамзин (8-2) завтра, 23 февраля, проведет бой в лиге RCC, который станет главным поединком вечера.

В соперниках именитый бразилец Луан Сантьяго (16-5).

Сегодня прошла церемония взвешивания, на которой Ильяс показа 77 кг 300 грамм, бразилец 77 кг ровно.

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