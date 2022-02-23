Ильяс Хамзин выиграл главный бой турнира RCC решением

Боец ММА Ильяс Хамзин в главном бою турнира лиги RCC встретился с бразильцем Мичелом Сильвой.

Бой прошел дистанцию в три раунда, по итогам которого раздельным решением победу одержал Хамзин.

Аршавин сказал: «Теперь шутить буду я». Петр Воликов о Боранбаеве, Аршавине-парикмахере и попадании в паблик «433»

Главный тренер Dar Team Азиз Разыев: феномен Рахмонова, секретное слово Рафикова и подготовка Алмабаева с Жумабековым

«Ордабасы» определился с тренером, «Кайрат» пока без побед и Туран в расположении «Тобола». Рассказываем о последних новостях со сборов