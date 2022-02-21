Новым соперником Алмабаева стал непобежденный азербайджанец Магарамов

Из-за травмы соперника казахстанский боец ММА Асу Алмабаев определенное время оставался без соперника на бой в рамках лиги Brave.

Сегодня азиатская организация официально представила нового соперника казахстанца. Им стал азербайджанец Имран Магарамов (4-0).

Для Имрана бой, который пройдёт 11 марта в Бахрейне, станет первым в рамках Brave.

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