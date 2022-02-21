Резников может провести схватку с Пираевым

Казахстанский боец ММА Артем Резников может провести схватку по грепплингу с россиянином Марифом Пираевым в рамках украинской лиги Mahatch.

«Мне лига Mahatch предложила схватку по грэпплингу с Резниковым. Если травм не будет, то и там поборюсь. Это же грэпплинг — два раунда по пять минут. Как я понял, у Mahatch и ММА даже есть», – рассказал Пираев в интервью sport-express.

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