Дмитрий Кузнецов: «Васин был в системе ЦСКА, надо вспоминать хорошие моменты: он заменял выбывших из состава партнеров, закрывал проблемные места»

Бывший капитан ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал переход российского защитника Виктора Васина в «Кайрат».

– Логичный трансфер. У Васина было мало игрового времени, он уже не в том возрасте, чтобы сидеть в запасе, должен играть. На месте Васина есть много конкурентов, это правильное решение и клуба, и игрока.

Парню пожелаем удачи. Он был в системе ЦСКА, надо вспоминать хорошие моменты: Васин заменял выбывших из состава партнеров, закрывал проблемные места.

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