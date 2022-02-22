Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал переход защитника Виктора Васина в «Кайрат».

– Только положительно оцениваю этот трансфер. Васин продлит свою спортивную жизнь на какой-то период времени. Виктор уже возрастной игрок – это раз, во-вторых, конечно, он не для таких команд, как ЦСКА. С Васиным мы абсолютно ничего не выиграем: ни первое, ни второе, ни третье место. Это человек, совершающий грубые ошибки, как технические, так и тактические.

Тот факт, что Виктор задержался в ЦСКА – это болезнь армейцев настоящего времени, других игроков мы не воспитали. Вот и покупаем теперь Карраскаля, Гбамена и так далее.

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