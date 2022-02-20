Виктор Васин: «Последний перелет!»

Бывший защитник сборной России Виктор Васин намекнул на свой уход из московского ЦСКА.

СМИ уже несколько дней пишут о том, что Васин покинет ЦСКА и продолжит карьеру в алматинском «Кайрате», однако, официального сообщения от клубов пока не поступало. ЦСКА накануне перебрался из Испании в Турцию, где завершит зимние сборы. Васин опубликовал на своей странице в Instagram storis с подписью «Последний перелет!» из самолета армейцев.

Отметим, что «Кайрат» так же проводит подготовку в Турции.

Васин выступал за ЦСКА с 2011 года. Сейчас защитнику 33 года.

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