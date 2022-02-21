«Кайрат» сам выступил с инициативой о покупке Васина. ЦСКА не планировал расставаться с игроком

Стали известны подробности перехода защитника Виктора Васина из ЦСКА в «Кайрат».

Портал Soccer.ru сообщил, что казахстанский клуб сам выступил с инициативой о трансфере, в то время как ЦСКА не планировал продавать 33-летнего игрока.

«Поскольку Фукс и Магнуссон играют на сборах, то братья Березуцкие – Василий присоединился в штабе к Алексею, одобрили прощание с бывшим напарником», – пишет автор.

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