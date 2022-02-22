Открыт первый регистрационный трансферный период КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщает о начале первого регистрационного трансферного периода для участников OLIMPBET-Чемпионата и Первенств Республики Казахстан по футболу сезона 2022 года.

Трансферное окно открылось 10 января и продлится до 23 апреля 2022 года.

Все изменения в заявочных списках футболистов и сотрудников клубов OLIMPBET-Чемпионата, Первой и Второй лиг будут внесены в профайлы команд на официальном сайте ПФЛК.

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