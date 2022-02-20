Казахстанец Аббасов выиграл титул лиги Mahath

Казахстанский боец среднего веса (до 75 кг) Рафаиль «Метис» Аббасов выиграл пояс чемпиона украинской лиги боев на голых кулаках Mahatch.
Аббасов в битве за пояс нокаутировал украинца Сергея Алпыспаева. Теперь рекорд казахстанца 4:0(3Ко) в кулачке.
Рафаиль родился в Актобе, является мастером спорта РК по боксу.
Работа клубов на сборах – как привет из прошлого: трансляции на уровне 90-х, «секретные» игроки и почти никаких комментариев
Этническая казашка Акнар Ардак выступает на Олимпиаде за Китай: спортсменка не выиграла медалей, но покорила зрителей красотой
Белорус Павловский: продал вещи и незаконно пересек границу, чтобы дебютировать в ММА, любит образы из аниме и готов зажигать в казахстанской лиге
Комментарии