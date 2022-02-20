Казахстанец Аббасов выиграл титул лиги Mahath

Казахстанский боец среднего веса (до 75 кг) Рафаиль «Метис» Аббасов выиграл пояс чемпиона украинской лиги боев на голых кулаках Mahatch.

Аббасов в битве за пояс нокаутировал украинца Сергея Алпыспаева. Теперь рекорд казахстанца 4:0(3Ко) в кулачке.

Рафаиль родился в Актобе, является мастером спорта РК по боксу.

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