Канат Ислам поборется за титул WBO

Казахстанский боксер Канат Ислам (28-0, 22 КО) вернется на ринг 25 февраля боем против британца Джимми Келли (25-2, 10 КО).

На кону будет стоять титул WBO Global в среднем весе.

Последний раз Ислам выходил на ринг в феврале 2021 года, когда техническим нокаутом победил эквадорца Джейсона Минду.

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