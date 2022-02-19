Жанкош Тураров проведет бой в Москве в марте

Казахстанский непобежденный боксер Жанкош Тураров (25-0, 18 КО) вернется на ринг 19 марта на турнире в Москве.

Об этом сообщает сайт Boxrec.com, при этом имя соперника пока не зазывается.

Свой последний бой Тураров провёл в Нур-Султане в декабре 2021 года, нокаутировав за 47 секунд египтянина Абдумонема Саида (22-2-1, 11 КО).

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