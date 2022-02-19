Данияр Елеусинов раскрыл свои гонорары в профи боксе

В интервью ютуб-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова» казахстанский непобежденный боксер, чемпион мира по версии IBO в полусреднем весе Данияр Елеусинов раскрыл свои доходы:

«Раньше, когда я был подписан контрактом, нельзя было говорить. С Индонго у меня гонорар был 87 600 долларов. В любителях за Олимпиаду я получил 250 тысяч, а за подписание контракта я получил ту же сумму – 250. Наверно, в профи больше заработал, хотя я меньше нахожусь здесь»

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