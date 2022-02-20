Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Йохауг победила в масс-старте на 30 км свободным стилем, Шурыга – 42-я

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине прошел женский масс-старт на 30 км свободным стилем. Победила норвежка Тереза Йохауг.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжи

Женщины

30 км, масс-старт, свободный стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1:24.54,0

2. Джесси Диггинс (США) – 1.43,3

3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 2.33,3

4. Юнна Сундлинг (Швеция) – 2.35,4

5. Татьяна Сорина (Россия) – 2.37,4

6. Рози Бреннан (США) – 2.38,7

7. Дельфин Клодель (Франция) – 2.40,0

8. Эбба Андерссон (Швеция) – 2.41,5

9. Мария Истомина (Россия) – 3.06,1

10. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 3.41,0...

42. Ангелина Шурыга (Казахстан) – 11.35,6...

49. Надежда Степашкина (Казахстан) – 14.44,8...

54. Ирина Быкова (Казахстан) – 17.48,0

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