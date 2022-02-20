Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Йохауг победила в масс-старте на 30 км свободным стилем, Шурыга – 42-я

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине прошел женский масс-старт на 30 км свободным стилем. Победила норвежка Тереза Йохауг.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Лыжи
Женщины
30 км, масс-старт, свободный стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 1:24.54,0
2. Джесси Диггинс (США) – 1.43,3
3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 2.33,3
4. Юнна Сундлинг (Швеция) – 2.35,4
5. Татьяна Сорина (Россия) – 2.37,4
6. Рози Бреннан (США) – 2.38,7
7. Дельфин Клодель (Франция) – 2.40,0
8. Эбба Андерссон (Швеция) – 2.41,5
9. Мария Истомина (Россия) – 3.06,1
10. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 3.41,0...
42. Ангелина Шурыга (Казахстан) – 11.35,6...
49. Надежда Степашкина (Казахстан) – 14.44,8...
54. Ирина Быкова (Казахстан) – 17.48,0
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