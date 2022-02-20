Казахстанец Токтар взял реванш у узбека на его территории

В Ташкенте (Узбекистан) на турнире по смешанным единоборствам Octagon 27 состоялся реванш казахстанца Еркебулана Токтара (3-1) и узбека Абдул-Азиза Сотволдиева (3-3).

Бойцы встречались в Алматы в конце прошлого года, но тогда представитель Узбекистана нарушил договоренность бойцов провести бой в стойке и выиграл сабмишеном уже в первом раунде.

Накала бою добавила и битва взглядов, в рамках которых бойцы устроили потасовку.

В октагоне же бойцы провели чуть больше одного раунда, во второй пятиминутке казахстанец отправил соперника в нокаут, одержав свою 3 победу в профи-карьере.

В повседневной жизни Еркебулан Токтар является актером художественных фильмов и сериалов.

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