Казахстанская звезда Поп-ММА Дюсембаев ранен в Москве

Казахстанский боец ММА Багдат Дюсембаев ранен в центре Москвы.

«30-летний спортсмен приехал в фитнес-клуб покупать абонемент, а машину оставил около зала, сообщает 112. Парковщик потребовал убрать автомобиль и вызвал сотрудников службы безопасности. На улице один из охранников после словесной перепалки выстрелил в бойца шесть раз. Полиция проводит проверку. Дюсембаев госпитализирован», – сообщил в своем телеграм канале известный российский журналист Игорь Лазорин.

Багдат выступает в различных российских лигах поп-ММА.

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