Казахстанский боец Василий Тахтай о предложении от UFC: «Пока не состыковались»

Казахстанский боец ММА Василий Тахтай (9-0) отвечая на вопросы подписчиков в своей странице в Instagram, рассказал о предложении от UFC:

«После последнего боя поступали предложения, но там были варианты только долгосрочного соглашения- 3 боя. Мне интересен был один бой, чтобы сделать 10-0. Пока не состыковались»

Последний свой бой Тахтай провел в прошлом году в рамках лиги Brave, выиграв удушением во втором раунде у Роджера Сампайо.

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