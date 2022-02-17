«Оренбург» – заключительный соперник «Кайрата» на УТС в Турции

Матч против «Оренбурга» станет для «Кайрата» последним в рамках зимних сборов перед возвращением в Алматы.

Поединок против ФК «Оренбург» состоится 25 февраля. Точное время начала матча будет объявлено позже.

Таким образом, ФК «Кайрат» осталось провести 3 матча в рамках УТС в Турции:

• 18 февраля против ФК «Сочи»

• 22 февраля против ФК «Рига»

• 25 февраля против ФК «Оренбург»

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