Рафиков озвучил сроки следующего боя

Казахстанский боец лиги Naiza Фаниль Рафиков на своей странице в Instagram озвучил сроки возвращения в октагон:

«ИншАллах, весной, в мае»

Свой последний бой «Ногай» провел в декабре, нокаутировав представителя Кыргызстана Каныбека Жаныбекуулу во втором раунде.

Феномен из Казахстана: Рахмонов одолел очередного бразильца в UFC и продлил серию побед

Результаты Казахстана на зимних Играх удручают: последнее золото завоевали в 1994-м, а дважды остались совсем без наград

Казахстанская конькобежка Прокашева завоевала бронзу Олимпиады в 1998 году (не помешала даже сильная аллергия), а потом пыталась продать медаль