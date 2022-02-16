18-летний казахстанский форвард Анкудинов подписал контракт с «Шерифом»

Нападающий сборной Казахстана U-19 Данил Анкудинов подписал контракт с «Шерифом».

Игрок родился 30 июля 2003 года в Караганде. Последние шесть месяцев выступал за вторую команду ФК «Родина» Москва.

В контрольных матчах за «Шериф» дважды поразил ворота соперников.

Молдавский клуб, обыгрывавший «Реал», продолжает участие в еврокубках. Его следующий соперник в плей-офф Лиги Европы – «Брага».

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