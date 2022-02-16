18-летний казахстанец Анкудинов: «Очень рад подписать контракт с «Шерифом»

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Новичок «Шерифа» Данил Анкудинов прокомментировал свой переход.

«Я очень рад подписать контракт. Спасибо, что дали мне стать частью этой большой семьи!», написал 18-летний казахстанский форвард в инстаграме.

 
 
 
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