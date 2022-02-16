Защитник «Ротора» Первушин сыграл за «Актобе» в матче с «Томью»

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Защитник «Ротора» Федор Первушин находится в расположении «Актобе».

Телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым» сообщил, что игрок сыграл за казахстанский клуб в товарищеском матче с «Томью».

В «Роторе» готовы отпустить 28-летнего игрока, пишет автор.

Статистика Первушина здесь.

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