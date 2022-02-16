Новичок «Кызыл-Жара» Панюков: «Бабушка с дедушкой были в Казахстане, причем именно в Петропавловске»

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Новичок «Кызыл-Жара» Андрей Панюков ответил на вопросы клубной пресс-службы.

– Как возник вариант с переходом в «Кызыл-Жар»?

– Команда сама вышла на меня. У меня были другие предложения. Недельки две думал, и остановился на этом варианте. Тем более, если и клуб, и тренер заинтересованы во мне.

– Как вас приняли в команде? 

– Хорошо все. Тем более, троих игроков я уже знал. А так, хороший коллектив. 

– Что уже слышали про КПЛ?

– Волей-неволей знаком. Все равно кто-то из друзей ездил в Казахстан. Сам я там не был, но бабушка с дедушкой были в Казахстане, причем именно в Петропавловске, проходили практику на заводе.

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