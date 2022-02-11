Шавкат Рахмонов о бое Морозова в UFC: «Он сильнее, быстрее, умнее, чем соперник»

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Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов в интервью mmafighters.kz дал прогноз на бой Сергея Морозова против Дугласа Силвы де Андраде, который состоится рано утром в воскресенье:

«Мы Сергеем занимались в разных залах в Майами, он в ATT, я в Sanford, но постаянно были на связи. Он в хорошей форме и заряжен как никогда. Уверен, он сильнее, быстрее, умнее, чем соперник. Думаю, 99% он выиграет, 100% только Всевышний знает. Желаю ему победы»

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