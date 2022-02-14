Хамзат Чимаев о Шавкате Рахмонове: «Непростой парень. Достойный»

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев в интервью «Ушатайке» поделился мнением о казахстанце Шавкате Рахмонове:

– Я думаю, достойный парень. Если 15 боев и 15 финишей — непростой парень. Как-то так. Достойный.

- Он достоин того же хайпа, что и у тебя?

- Хайп? Хайп — не знаю. Но я работаю. Все понимают мой уровень. И понимают Шавката уровень. По мне никто не попал четыре боя. По Шавкату попали в бою? Только попали — в одном бою?По мне попадали? Ни одного удара не попали в UFC. Поэтому понятен уровень, можно сказать.

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