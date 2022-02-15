Нуралы Алип: «Перед матчем с «Мидтьюлланном» Вагнер Лав сказал Дугласу и Малкому: «Присмотрите за Алипом!»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип рассказал об отношениях с экс-форвардом ЦСКА Вагнером Лавом.

— С кем чаще всего общаешься?

— Со всеми понемножку. С русскими, конечно, чаще. Но и с иностранцами поддерживаю общение: с Дугласом и Малкомом можем обменяться парой фраз, причем не только на русском.

— Почему именно с ними?

— Перед товарищеским матчем с «Мидтьюлланном» к нам подошел Вагнер Лав, с которым я играл в «Кайрате», он сказал Дугласу и Малкому: «Присмотрите за ним!» Вот мы и общаемся, ха-ха.

— Вернемся к футболу. Тебя не смущало, что ты летишь именно на просмотр?

— Нет. «Зенит» — большой клуб, просто так туда не берут. Меня надо было просмотреть, я и сам понимал.

— На сборе в Португалии ты уже забил два мяча — в ворота «Мидтьюлланна» и «Брондбю». Но как будто даже не радовался.

— Я не хотел показывать никакой радости, ведь я нахожусь на просмотре. Как забил гол «Мидтьюлланну» — стал глазами искать Вагнера, а он на той стороне за воротами разминался. Я хотел ему показать наш жест — изобразить руками над головой большое сердце, типа «Вагнер Love». Это наш с ним жест.

— После той игры Вагнер тебе еще футболку подарил. Вы настолько тесно общались?

— Он перешел в «Кайрат» летом 2020 года. На его первой тренировке я подошел первый, поздоровался и сказал: «Май нейм из Кашадаго».

— А что это значит?

— «Кашадаго» — это с португальского «Большая голова». Меня так прозвал Исаэл, другой бразилец, игравший в «Кайрате». Вагнеру очень понравилось это прозвище. Он посмеялся и с тех пор все время называет меня так.

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