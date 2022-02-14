Аршавин встретился с Алипом: «Удачи в северной столице!»

Экс-игрок «Кайрата» Андрей Аршавин опубликовал в инстаграме совместную фотографию с Нуралы Алипом.

«Встреча старых знакомых! Успехов в северной столице!», – подписал публикацию нынешний заместитель генерального директора санкт-петербургского клуба.

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Алип дебютировал за «Кайрат» в 2018 году, когда Аршавин все еще играл за алматинскую команду.

22-летний защитник сборной Казахстана взят «Зенитом» в аренду с правом выкупа. Он забил два гола в товарищеских встречах на УТС.