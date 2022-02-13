Товарищеский матч. «Ордабасы» обыграл молодежку «Турана»

«Ордабасы» одержал победу над молодежным составом «Турана» в товарищеском матче на УТС в Шымкенте.

Голы у шымкентского клуба: Зульфикаров (дубль), Максим Ваганов, Карам Султанов.

Бекхан Шайзада, Сагадат Турсынбай и Эльхан Астанов находятся в расположении сборной Казахстана в Турции.

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