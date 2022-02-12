Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 13 февраля

Теги Галина Вишневская Sports.ru - Казахстан Qazsport Жанбота Алдабергенова Олимпийская сборная Казахстана Адиль Галиахметов Спорт Казахстана

В воскресенье, 13 февраля, Казахстан на Олимпийских играх в Пекине будет представлен в пяти видах спорта.

Ниже представлено расписание выступлений казахстанских спортсменов (время — по Нур-Султану).

  • 08:15, 11:45 Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. Первая попытка, вторая попытка (финал) – Qazsport.
    Захар Кучин
  • 15:00 Биатлон. Женщины. Гонка преследования. 10 км – Qazaqstan.
    Галина Вишневская-Шепоренко
  • 16:45 Биатлон. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км – Qazaqstan.
    Александр Мухин
  • 17:00 Фристайл. Женщины. Лыжная акробатика. Квалификация – Qazsport.
    Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева
  • 17:00, 17:27, 18:09 Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Четвертьфинал, полуфинал, финал – «Хабар».
    Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Абзал Ажгалиев
  • 19:56 Конькобежный спорт. Женщины. 500 м. Финал – «Хабар».
    Екатерина Айдова. 

Феномен из Казахстана: Рахмонов одолел очередного бразильца в UFC и продлил серию побед

Результаты Казахстана на зимних Играх удручают: последнее золото завоевали в 1994-м, а дважды остались совсем без наград

Казахстанская конькобежка Прокашева завоевала бронзу Олимпиады в 1998 году (не помешала даже сильная аллергия), а потом пыталась продать медаль

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные