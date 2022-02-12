Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 13 февраля

В воскресенье, 13 февраля, Казахстан на Олимпийских играх в Пекине будет представлен в пяти видах спорта.
Ниже представлено расписание выступлений казахстанских спортсменов (время — по Нур-Султану).
- 08:15, 11:45 Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом. Первая попытка, вторая попытка (финал) – Qazsport.
Захар Кучин
- 15:00 Биатлон. Женщины. Гонка преследования. 10 км – Qazaqstan.
Галина Вишневская-Шепоренко
- 16:45 Биатлон. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км – Qazaqstan.
Александр Мухин
- 17:00 Фристайл. Женщины. Лыжная акробатика. Квалификация – Qazsport.
Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева
- 17:00, 17:27, 18:09 Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Четвертьфинал, полуфинал, финал – «Хабар».
Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Абзал Ажгалиев
- 19:56 Конькобежный спорт. Женщины. 500 м. Финал – «Хабар».
Екатерина Айдова.
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