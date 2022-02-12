Олимпиада-2022. Коньки. Тинъюй победил, Аржаников – 28-й

12 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине разыграют медали на дистанции 500 м у конькобежцев. Казахстан представил Иван Аржаников.

Пекин, Китай

Конькобежный спорт

Мужчины

500 м

1. Гао Тинъюй (Китай) – 34.32

2. Ча Мин Кью (Южная Корея) – 34.39

3. Ватару Морисиге (Япония) – 34.49

4. Лорен Дюбрей (Канада) – 34.522

5. Пиотр Михальски (Польша) – 34.524...

28. Иван Аржаников (Казахстан) – 35.82

Феномен из Казахстана: Рахмонов одолел очередного бразильца в UFC и продлил серию побед

Результаты Казахстана на зимних Играх удручают: последнее золото завоевали в 1994-м, а дважды остались совсем без наград

Казахстанская конькобежка Прокашева завоевала бронзу Олимпиады в 1998 году (не помешала даже сильная аллергия), а потом пыталась продать медаль