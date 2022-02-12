Олимпиада-2022. Коньки. Тинъюй победил, Аржаников – 28-й

12 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине разыграют медали на дистанции 500 м у конькобежцев. Казахстан представил Иван Аржаников.
Пекин, Китай
Конькобежный спорт
Мужчины
500 м
1. Гао Тинъюй (Китай) – 34.32
2. Ча Мин Кью (Южная Корея) – 34.39
3. Ватару Морисиге (Япония) – 34.49
4. Лорен Дюбрей (Канада) – 34.522
5. Пиотр Михальски (Польша) – 34.524...
28. Иван Аржаников (Казахстан) – 35.82
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