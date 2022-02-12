Олимпиада-2022. Сборная России выиграла золото в лыжной женской эстафете, Казахстан – 15-й

Сегодня сборная Казахстана в составе Надежды Степашкиной, Ксении Шалыгиной, Ангелины Шурыги и Ирины Быковой заняла 15-е место в женской эстафете в Пекине.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Эстафета

4 х 5 км

1. Россия ( , , Татьяна Сорина, Вероника Степанова)

2. Германия (Катерина Саурбрей, Катарина Хенниг, Виктория Карл, Софие Крель) – 18,2

3. Швеция (Майя Далквист, Эбба Андрессон, Фрида Карлссон, Юнна Сундлинг) – 20,7

4. Финляндия (Анне Кюлленен, Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Криста Пярмякоски) – 21,2

5. Норвегия (Тириль Венг, Тереза Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм, Рагнхиль Хага) – 28,8

6. США (Хайли Свирбул, Рози Бреннан, Нови Маккейб, Джесси Диггинс) – 1.28,2

7. Швейцария (Лаурин Ван дер Граф, Надин Фандрих, Надя Калин, Алина Майер) – 3.00,5...

15. Казахстан (Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Ирина Быкова) – 7.34,4

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